„Eigentlich sollte ein Fest mit Speis und Trank stattfinden.

Leider ist das zurzeit noch nicht möglich!“ so Bürgermeisterin

Ulrike Westkamp bei der offiziellen Eröffnung der Weseler Straße in Büderich.

Das soll aber nachgeholt werden!“ Monatelang wurde die Weseler Straße im Ortsteil Büderichneugestaltet. In mehreren Bauabschnitten wurden Kreuzungs- und Einmündungsbereiche

der Weseler Straße komplett saniert. Auch mit anderen Maßnahmen, wie zum

Beispiel neuen LED-Lichtern entlang der Platanenallee, wurde die zentrale Achse

des Dorfes aufgewertet. Die Weseler Straße in Büderich ist Teil der über einige

Kilometer fast völlig geradlinig verlaufenden Landchaussee nach Geldern. Sie ist ein wichtiger städtebaulicher und planungshistorischerBestandteil, Neu-Büderichs".

Büderich musste über Jahr zehnte stetig wachsende Verkehrsbelastungen ertragen.

Die Bundesstraße 58 verlief auf der Weseler Straße mitten durch die Ortslage.

Sie schnitt durch den ständigen Verkehr von und zur Rheinbrücke mit hohen Lärm-

und Schadstoffbelastungen ganze Siedlungsbereiche voneinander ab.

Es folgte der Bau der Umgehungsstraße Büderich, die 2014 in Betrieb genommen

worden ist. Durch den Bau der Umgehungsstraße Büderich ist die Verkehrsbelastung

der Weseler Straße von 18.500 Kraftfahrzeugen pro Tag auf 2.500 KFZ gesunken. Dadurch ist die Weseler Straße in Büderich von einer Bundesstraßemit überregionaler Bedeutung zu einer rein innerörtlichen Erschließungsstraße

geworden. Durch gestalterische Maßnahmen und reduzierte Fahrbahnflächen wurde

eine neue Standort- und Aufenthaltsqualität geschaffen.

Die Kreuzungen „Parkstraße - Weseler Straße - Schützenstraße“ und „Marktstraße

- Weseler Straße – Rheinallee“ sowie die Einmündungen „Raiffeisenstraße -

Weseler Straße“, „Brauerstraße - Weseler Straße“ und „Kesselbruck - Weseler

Straße“ wurden jeweils komplett neugestaltet. Zudem wurde die Fahrbahnbreite

der Weseler Straße in diesen Bereichen deutlich auf etwa 5,00 Meter reduziert.

Dadurch erhöhen sich die fußläufigen Flächen.Alle Bereiche wurden mit Betonpflaster neu ausgebaut. In denEinmündungsbereichen an der Parkstraße und Kesselbruck sowie der zentralen

Kreuzung an der Marktstraße - Rheinallee wurde die

Fahrbahn durch beidseitige Anrampungen auf Gehwegniveau aufgepflastert, so dass

hier im Bereich der Fahrbahnverengung großzügige, niveaugleiche und dadurch

barrierefreie Querungs- und Aufenthaltsbereiche entstanden sind.In den Einmündungs- und Kreuzungsbereichen wurden jeweils zweineue Bäume gepflanzt. Diese werden durch LED-Bodenstrahler illuminiert. Dabei

handelt es sich um Amberbäume.

Sie zeichnen sich durch säulenförmigen Wuchs, schöne, langanhaltende

Herbstfärbung und besondere Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge aus.Durch die Verlagerung des Radverkehrs auf die Fahrbahn istnun der gesamte Gehweg in einer Breite von 3,18 Meter bis 5,58 Meter für

Fußgänger innen nutzbar.In den Straßenbereichen zwischen den Kreuzungen und Einmündungenwird die Fahrbahnbreite durch Abmarkierungen auf sechs Meter reduziert. Die

dadurch gewonnenen Flächen können als Parkflächen in Senkrechtaufstellung oder

als Ergänzungsflächen zum Aufenthalt oder für Außengastronomie genutzt werden.

Die zahlreichen Zufahrten zu Garagen oder Tordurchfahren bleiben frei. Die neu

gewonnenen Flächen werden in regelmäßigen Abständen durch großzügige Pflanzbeete

mit Bäumen gegliedert. Insgesamt wurden im Umgestaltungsbereich 21 Bäume neu

gepflanzt (10 in den Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sowie 11 Bäume im

Gehwegbereich), wodurch sich das Straßenbild deutlich positiv verändert hat.Ergänzend wurden neben den Kreuzungsbereichen auch die gesamtenübrigen Gehwege mit gleichartigem Pflaster erneuert. Dadurch ist im gesamten

Umgestaltungsbereich ein großzügiger, neu und einheitlich gestalteter

Fußgängerbereich entstanden.

Die damals vorgeschlagenen LED-Pollerstelen entlang der Platanenallee sind

größtenteils bereits installiert. Die noch fehlenden Pollerleuchten im Bereich

der Platanenallee werden in den nächsten Wochen aufgestellt. Dadurch hat dieser

bedeutende, historische Straßenabschnitt vor allem in den Abendstunden einen besonderen

Charme.Um die Aufenthaltsqualität noch weiter zu steigern, werdenan der fahrbahnabgewandten Seite der Platanenallee noch acht Sitzbänke

aufgestellt. Darüber hinaus werden zeitnah noch E-Ladesäulen (zwei Stück) im

Bereich der Weseler Straße/Marktstraße sowie Fahrradständer an allen Kreuzungs-

und Einmündungsbereichen installiert. Die Parkbuchten für PKW sind mit einer

Breite von 2 m, 80 mm sehr komfortabel.Zudem werden auf beiden Seiten der neu gestalteten Bushaltestelle,Marktstraße" noch Wartehäuschen aufgestelltIm Jahr 1999 wurde zuletzt die Decken- und Binderschicht derFahrbahn innerhalb der Ortsdurchfahrt der Weseler Straße saniert.

Mit den umfangreichen Bauarbeiten wurden auch diese Schichten erneuert, um die

Baumaßnahme abzurunden. Zudem sind auf dem Gehweg der Weseler Straße die alten

Platten gegen neue Pflastersteine durch den ASG Wesel ausgetauscht worden.Die Erneuerung der Kreuzungs- und Einmündungsbereiche sowie derGehwege - alle Bauabschnitte/Baumaßnahmen zusammen kostet über 1 Millionen

Euro. Davon werden 250.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW

gefördert. Marcus Abram vom Bürgerverein Büderich e.V.: „Wir hatten damalsschon nicht mehr damit gerechnet dass wir eine Komplettsanierung der Weseler

Straße bekommen würden.

Jetzt freuen wir uns umso mehr!" Ein neues, großes Projekt, um den Büdericher Ortskern zuverbessern ist schon in Arbeit.

In ein bis zwei Jahren soll die Marktstraße umgestaltet werden.