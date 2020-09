Bei der Kommunalwahl 2020 im Kreis Wesel haben die GRÜNEN deutliche Gewinne verzeichnen und ihre Rolle als drittstärkste Kraft im Kreistag festigen können. Mit nahezu 19 Prozent konnten fünf Sitze mehr als bei der letzten Kommunalwahl, nunmehr insgesamt zwölf Sitze, errungen werden.

Die neue Fraktion traf sich das erste Mal am 16. September zur konstituierenden Sitzung. Dabei wurde auch der neue Fraktionsvorstand gewählt.

Der bisherige Vorsitzende Hubert Kück wurde einstimmig in seiner Position bestätigt. Dennoch kam es zu einigen personellen Änderungen. Britta Wegner gibt ihre Position als 1. stellvertretende Vorsitzende an Helga Franzkowiak ab und Ulrike Trick bildet nun mit Christian Drummer-Lempert das Team der weiteren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

Alle Kandidat*innen wurden in geheimen Wahlen einstimmig gewählt.

„Ich freue mich sehr, dass die Wähler*innen im Kreis Wesel unsere Arbeit der letzten 6 Jahre so positiv bestätigt haben. Mit unserem nun vergrößerten Team werden wir unsere Ziele für den Kreis Wesel in den nächsten fünf Jahren weiterhin kompetent und schlagkräftig vertreten“, erklärt Kück. „In unserer Fraktion herrscht ein sehr produktives und kollegiales Arbeitsklima, in das sich die Neuen auch problemlos einfügen.“

Die neue Legislaturperiode beginnt im November. Bis dahin ist noch eine Landrats-Stichwahl durchzuführen. Den Grünen im Kreistag Wesel war es jedoch wichtig, sich früh zu konstituieren.

„Wir wollen als Fraktion früh handlungsfähig sein, um uns auf die Aufgaben und Herausforderungen der nächsten Monate vorbereiten zu können“, erläutert Helga Franzkowiak.