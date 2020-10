Jusos beantragen Maßnahmen am Spielplatz in Büderich

In Vor-Ort-Gesprächen mit der Weseler SPD und den Jusos haben Bürgerinnen und Bürger Maßnahmen an einem Spielplatz für Kleinkinder am Perricher Weg/Kesselbruck in Büderich angeregt.

Die Jusos forderten in einem Antrag, dass die Sitzbänke mit den Bodenplatten auf eine andere Seite des Spielplatzes verlegt werden, da diese oft mit Vogelkot verdreckt sind. Die Wurzeln der Bäume haben die Bodenplatten zudem so verschoben, dass die Kanten eine Verletzungsgefahr für die Kinder darstellen.

Außerdem sollen zwei Dornbüsche von dem Spielplatz für Kleinkinder entfernt und durch andere Büsche ersetzt werden. Zusätzlich soll der Sand in der Sandgrube auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger ausgetauscht werden.

Die Anwohner hätten sich auch darüber beschwert, dass durch einen Baum die Dachrinnen regelmäßig verdreckt sind und bei starken Regenfällen überlaufen. Außerdem verdecke die große Krone des Baumes viel Sonnenlicht, sodass die Anwohner teilweise in der Mittagszeit das Licht anmachen müssen. Die Jusos beantragten daher, dass der Baum geschnitten wird.

Erste Maßnahmen wie das Entfernen der Dornenbüsche und die Verlegung der Bänke wurden bereits umgesetzt. „Wir hoffen und setzen uns dafür ein, dass die restlichen Maßnahmen am Spielplatz genauso schnell realisiert werden“, betont der Juso-Vorsitzende Maksim Bondarenko.