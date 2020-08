Jusos Wesel: Mit Humor und Kreativität im Wahlkampf

Für viel Aufmerksamkeit hat am Samstag eine Wahlkampf-Aktion der Weseler SPD-Jugend gesorgt. Anstatt Plakate an Laternen und Bäumen aufzuhängen, haben die Plakate der Jusos „Beine bekommen“.

Mit einer Portion Humor sind die Jusos in die letzten zwei Wahlkampfwochen gestartet. Sie waren am Samstag in der Weseler Innenstadt als „laufende Litfaßsäulen“ unterwegs und haben viele Bürgerinnen und Bürger auf ihre Ziele aufmerksam gemacht.

„Wir haben uns überlegt, wie wir auf eine möglichst witzige Art und Weise die Aufmerksamkeit auf die Themen der Jugend richten können. Ich glaube, das ist uns am Samstag sehr gelungen“, sagt Maksim Bondarenko, Vorsitzender der Jusos Wesel.

Wichtige Inhalte für die Kommunalwahl

Auf den Plakaten werben die jungen Sozialdemokraten unter anderem für einen Skatepark und eine Trendsportanlage am Auesee, mehr Bus und Bahn oder 1000 neuen Bäumen pro Jahr. Mehr Freizeitangebote, Mobilität und Klimaschutz seien die Themen, die junge Menschen besonders bewegen.

Auch für die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. „Sie macht über Jahre hinweg einen sehr guten Job und unterstützt jede unserer Forderungen. Sie ist genau die richtige Person für dieses Amt“, so die Jusos.