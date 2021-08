Bündnis 90/Die Grünen, B. Appels Ratsmitglied und U. Gorris Fraktionssprecher, richteten nachfolgenden Antrag am 18.08.2021 an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel, U. Westkamp:



Modellregion Ökolandbau

Sehr geehrte Frau Westkamp,

Bündnis 90/Die Grünen bitten die Verwaltung Möglichkeiten zu prüfen, wie die

Modellregion Ökolandbau durch kommunale Maßnahmen aktiv unterstützt werden kann.

Begründung

Das NRW-Landwirtschaftsministerium hatte im April 2021 einen Wettbewerb für die

Förderung von drei Öko-Modellregionen ins Leben gerufen. Insgesamt acht Regionen

hatten sich beworben, drei Konzepte und Regionen haben sich durchgesetzt, eine davon

ist die Modellregion „Niederrhein“ (Kreis Wesel und Kreis Kleve).

Ziel der Förderung von Öko-Modellregionen ist lt. Ministerium unter anderem die

Erweiterung und stärkere Vernetzung von Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten,

etwa im Lebensmittelhandwerk, im Handel, in der Gastronomie oder in öffentlichen

Kantinen. Durch eine bessere Erschließung regionaler Absatzpotentiale soll das Interesse

an einer Umstellung und damit langfristig der Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche

in Nordrhein-Westfalen steigen.

Bei einem informellen Gespräch mit Vertretern der hiesigen Landwirtschaft wurde deutlich,

dass die Modellregion Ökolandbau als große Chance gesehen wird, eine

zukunftsweisende Entwicklung und einen bedeutenden Wachstumsmarkt aktiv

mitzugestalten.

Die Unterstützung des Ökolandbaus wird als wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen

Wertschöpfung eingestuft. Kommunale Einrichtungen können hier eine starke

Vorbildwirkung übernehmen. Denkbar ist z.B. den Anteil regional und ökologisch

produzierter Produkte in Kitas und Schulen deutlich zu erhöhen und verbindliche

Abnahmemengen festzulegen. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit geprüft werden, alle

kommunalen landwirtschaftlichen Flächen, die bisher nicht sowieso schon

naturschutzrechtlichen Regelungen unterliegen, im Sinne des Ökolandbaus zu verpachten

und interessierten Landwirten zur Verfügung zu stellen.

Birgit Appels, Mitglied im Rat der Stadt Wesel

Ulrich Gorris, Fraktionssprecher