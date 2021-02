Die SPD-WeselPartei, Ratsherr Felix Stephan, beantragt:

Überprüfung der Verkehrssituation auf dem Schepersweg

Die Einbeziehung des Teilstückes des Schepersweges zwischen Schermbecker Landstraße und dem Quadenweg in die Tempo 30 Zone, sowie die wiederkehrenden Geschwindigkeitsmessungen haben zwischenzeitlich zur Reduzierung der am Tage gefahrenen Geschwindigkeiten beigetragen.

Jedoch wird in den Abendstunden zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr sowie in den frühen Morgenstunden zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr viel zu schnell gefahren, was zu einer erheblichen Lärmbelästigung beiträgt.

Ich bitte folgendes zu prüfen:

1. Sind Geschwindigkeitsmessungen seitens der Stadt in den vorgenannten Zeiten möglich?

2. Wiederkehrendes Aufstellen von Geschwindigkeitsmesstafeln.

3. Bauliche Maßnahmen auf der Straße zu ergreifen, um eine nachhaltige Einbremsung des Verkehrs zu erzwingen (wie z.B. auf der Konrad-Duden-Straße), um die Geradlinigkeit der Straßenführung aufzuheben.

gez. Felix Stephan

Mitglied des Rates