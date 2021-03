Die Kultureinrichtungen dürfen nun teilweise nach Erscheinen der neuen Coronaschutzverordnung, die ab dem 8. März gilt, wieder öffnen. Die Öffnung erfolgt in mehreren Schritten:

Als erstes öffnet das Stadtarchiv seine Türen ab heute, Dienstag, 9. März, zu den bisherigen Öffnungszeiten (Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr) mit Terminreservierung. Die Musik- und Kunstschule öffnet als nächste Einrichtung wieder für den Instrumentalunterricht und bildnerisches Gestalten in Präsenz ab Montag, 15. März.

Die Stadtbücherei kann ab Dienstag, 16. März 2021 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag - Freitag: 10.30 - 18.30 Uhr und Samstag 10 - 13 Uhr) besucht werden. Allerdings ist nur die Rückgabe und Ausleihe von Medien möglich. Die Bücherei kann zurzeit nicht als Aufenthaltsort oder Treffpunkt genutzt werden.

Die Schill-Kasematte des Städtischen Museums an der Zitadelle öffnet ab Samstag, 13. März, wieder für Besucher. Die Galerie im Centrum kann eine Woche später, ab Sonntag, 21. März, mit Beginn der Ausstellung des Niederrheinischen Kunstvereins „credo – credis – CREDIT. Philipp Valenta“ wieder besucht werden. Bitte melden Sie sich für den Besuch beider Ausstellungsorte vorher über ein Zeitfenster auf unserer Webseite an.

Das Städtische Bühnenhaus öffnet gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung zu einem späteren Zeitpunkt. Die Theaterkasse bleibt daher ebenfalls bis auf Weiteres noch geschlossen.

Weiterführende und detaillierte Informationen und Kontaktdaten zum Besuch der Kultureinrichtungen finden Sie auf unseren Webseiten unter:

https://www.wesel.de/kultur-freizeit

Für den Besuch aller Kultureinrichtungen gelten die Regeln zum Tragen einer medizinischen Maske, zum Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 m und zur Besucherregistrierung.