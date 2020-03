Pressemitteilung



16. März 2020

Wir leisten Hilfe!

Selbstverständlich ist die SPD WeselPartei bereit, Menschen die Hilfe brauchen,

zu helfen. Wir richten nicht nur bei Wahlen Fahrdienste ein, sondern auch in der

jetzigen Situation.

Wer Hilfe oder auch Gesprächsangebote in Anspruch nehmen möchte, kann sich

gerne telefonisch bei uns melden.

Wir sind montags bis donnerstags erreichbar von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

unter der folgenden Telefonnummer: 0281-203-2202 oder per

E-Mail: SPD-Fraktion@wesel.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ludger Hovest

Fraktionsvorsitzender