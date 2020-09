Die Evangelische Familienbildungsstätte Wesel hat noch einige freie Plätze in verschieden Wasserkursen im Hallenbad in Hünxe.

Im Babyschwimmkurs, der ab dem 17. September, immer donnerstags in der Zeit von 15.30 bis 16.15 Uhr stattfinden soll, gibt es freie Plätze für Babys zwischen 4 Monaten und einem Jahr.

Auch bei den Wasserflöhen II, der im Anschluss ans Babyschwimmen, in der Zeit von 16.30 bis 17.15 Uhr stattfindet und für Kinder zwischen 2 – 4 Jahren geeignet ist, gibt es noch wenige Restplätze.

Beide Kurse sollen an elf Treffen stattfinden und 90,75 Euro kosten. In verschiedenen Wasserkursen, die alle samstags stattfinden, gibt es noch vereinzelte freie Plätze.

Auskunft und Anmeldung unter Telefon 0281/156240 oder www.fbs.diakoniewesel.de

PEKiP- und Elternstart-Kurse

Des Weiteren finden in Wesel und Drevenack PEKiP-und Elternstart-Kurse. In verschiedenen PEKiP-Kursen, die im Haus am Dom in Wesel stattfinden, gibt es vereinzelte Restplätze.

Im Elternstartkurs NRW und im PEKiP-Kurs bei den "Waldstrolchen" gibt es auch noch Restplätze. Alle Kurse werden von Anke Springer geleitet. Auskunft und Anmeldung unter Telefon 0281/156240 oder www.fbs.diakoniewesel.de