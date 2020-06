Die "Offenen Ohren", das Beratungsangebot der katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Wesel in Obrighoven und der Innenstadtstarten wieder.



Ab Mittwoch, 24. Juni, öffnen die "Offenen Ohren" der katholischen Pfarrei Sankt Nikolaus Wesel wieder die Türen. Die "Offenen Ohren" sind eine Anlaufstelle für Menschen, die nicht weiter wissen, jemanden zum Zuhören brauchen oder eine kleine Unterstützung brauchen: Familien, Alleinerziehende, chronisch kranke Menschen, Obdachlose und Menschen wie du und ich.

Erstkontakt wird hergestellt

"Es werden Kontaktdaten und Informationen zu professionellen Diensten weitergeben und ein Erstkontakt hergestellt. Die Besucher*Innen werden gebeten einen Mundschutz zu tragen und auf die Abstandsregeln zu achten. Es besteht die Möglichkeit einen genähten Mund-Nase-Schutz zu erhalten.", heißt es in der Ankündigung.

Die Termine

Rat und Hilfe erhalten Interessierte im Büro an der Antonius-Kirche in Obrighoven (St.-Antonius-Weg) am Mittwoch, 24. Juni, 22. Juli, 19. August, 23. September jeweils ab 10 Uhr.

Außerdem im Pfarrheim neben der Maria Himmelfahrt-Kirche (Brüderstraße, gegenüber dem Marien-Hospital) am Dienstag, 30. Juni, 14. Juli, 28. Juli, 11. August, jeweils ab 10.30 Uhr.