"Bedauerlicherweise ist es im Veranstaltungshinweis zum Phönix Themenabend zu einem Zahlendreher im Datum gekommen.", heißt es seitens des Veranstalters. Der Themenabend „Konflikte – leben und lösen“ findet am Donnerstag, 13. Februar, statt.

Kräftezehrend

Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Konflikte diverser Art. Der Umgang mit Konflikten fällt vielen Menschen, besonders in schweren Lebensphasen, schwer. Konflikte werden oft nicht gelöst, verschoben, ausgesessen und verdrängt. Das ist kräftezehrend.

Pfarrerin Gesine Gawehn und Dr. Birgit Zilch-Purucker moderieren am Donnerstag, 13. Februar, den Themenabend „Konflikte - leben und lösen“, an dem Dipl.-Pol. Eva Chiwaeze darauf eingeht, wie der bewusste Umgang mit einem Konflikt lösungsorientiert gelingen kann. Die Leiterin der Hospiz-Initiative Wesel stellt verschiedene Konflikttypen und Persönlichkeiten vor. Mit den Teilnehmenden werden Möglichkeiten entwickelt, Konflikte konstruktiv mit dem Wunsch der Klärung anzugehen, statt diese zu verdrängen. Eingeladen sind an Krebs Erkrankte und deren Angehörige sowie Interessierte.

Verschiedene Schwerpunkte

Die monatlichen Gesprächskreis-Treffen haben einen Schwerpunkt. Jeweils donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr wird im Konferenzraum (6. Etage) des Evangelischen Krankenhauses gemeinsam getagt. In der behüteten Atmosphäre des Phoenix-Kreises findet ein lebhafter Austausch statt. Jeder Teilnehmer kann entscheiden, inwieweit er persönliche Erfahrungen, Gefühle und Erlebnisse einbringen möchte.

Broschüre mit allen Terminen

Die aktuelle Broschüre mit allen Terminen liegt im EVK-Foyer aus; Download (https://www.evkwesel.de) möglich. Infos/Anmeldung: 0281/106-2913 oder 0281/106-2706.