In dieser "KiKlei"-Liste werden Kinderkleidermärkte im Verbreitungsgebiet des "Weseler" aufgeführt, die der Redaktion vom jeweiligen Veranstalter mitgeteilt wurden. Erscheinen wird diese Liste auch in der kommenden Printausgabe des "Weseler" am Mittwoch, 12. März.

Samstag, 15.2.

Förderverein GS Hamminkeln: 13 bis 16 Uhr Grundschule (Bislicher Straße 1); Infos: Heide Boland, Telefon 02852/509524 oder Sabine Matuschzyk 0176/43539970



Freitag, 28.2.

Frauengruppe Bislich: 17 bis 20 Uhr Pfarrheim (In den Plenken 1); Infos ab 18 Uhr: Michaela Schapfeld, Telefon 0170/5682820 oder kleidermarktbislich@web.de

Samstag, 29.2.

Kinderkleidermarkt Blumenkamp: 9 bis 13 Uhr Arche (Feuerdornstraße); Infos: www.kleidermarkt-blumenkamp.de

Freitag, 6.3.



Frauengemeinschaft Mehrhoog: 19 bis 21 Uhr (auch am Samstag, 7. März, 10 bis 12 Uhr) ev. Gemeindezentrum (Halderner Straße 35); Infos: www.Kinderkleidermarkt-Mehrhoog.de

Samstag, 7.3.



Kinderkleidermarkt Brünen: 11 bis 17 Uhr (auch am Sonntag, 8. März, 11 bis 14 Uhr) Forum Brünen (Jahnstraße); Infos: www.kinderkleidermarkt-bruenen.jimdo.com oder: kinderkleidermarkt.bruenen@web.de

Dienstag, 3.3.

kfd Loikum: 18 bis 20 Uhr (auch am Mittwoch, 4. März, 8 bis 10 Uhr) Bürgerhalle (Elsholtweg 6, Loikum); Infos: Gabriele Pelgrim, Telefon 02852/7030155

Samstag, 7.3.

Förderverein Kita "Die Buntspechte": 11.30 bis 14.30 Uhr Kita "Die Buntspechte" (Friedrich-Endemann-Straße 6, Hünxe); Infos: Anna Richter, annamaria.richter85@gmail.com

Freitag, 13.3.



AWO Familienzentrum Mehrhoog: 19.30 bis 21 Uhr (auch am Samstag, 14. März, 10.30 bis 12 Uhr) Kita (Meisenstraße 17); Infos: Marita Schulz, kleiderteam@web.de

Samstag, 14.3.



Kindergarten-Förderverein St. Antonius Wesel-Obrighoven: 11 bis 13 Uhr Pfarrheim (St. Antoniusweg 13); Infos: Katrin Cihak, Telefon 0172/2489457

Freitag, 20.3.

Bogen-Secondhand für Frau und Kind: 17 bis 20 Uhr Mehrgenerationenhaus Bogen (Pastor-Janßen-Straße 7, Wesel); Infos: Jennifer Sniegon, Telefon 0281/28267



Samstag, 28.3.



Trödelmarkt "Rund um das Kind": 14 bis 17 Uhr Familienzentrum "Die Sonnenburg" (Julius-Leber-Straße 57, Lackhausen); Infos: 0281/66678

Kinderkleidermarkt Drevenack: 18 bis 20 Uhr (auch am Sonntag, 29. März, 12 bis 14 Uhr) Gemeindehaus Drevenack (Kirchstraße 12); Infos: Kinderkleidermarkt.drevenack@gmail.com

