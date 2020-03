"Auch wir als Mehrgenerationenhaus machen uns Gedanken um die soziale Isolation vieler Menschen in der aktuellen Situation. Wir möchten helfen, indem wir eine Telefonkette für Menschen organisieren, die durch Corona noch weniger oder eventuell gar keine sozialen Kontakte mehr haben.", schreibt Ilka Mainka, Projektkoordinatorin Mehrgenerationenhaus.

Telefonkette gegen Einsamkeit

Besuchszeiten in Seniorenheimen sind stark eingeschränkt worden, alle Menschen sind dazu angehalten so wenige direkte soziale Kontakte wie möglich zu haben. Dies betrifft vor allem die ältere Generation und Menschen, die sowieso wenige Kontakte haben oder gesundheitlich eingeschränkt sind.

Im MGH läuft alles zusammen

Das Mehrgenerationenhaus Wesel möchte diesen Menschen helfen, indem es mithilfe von ehrenamtlich Engagierten eine Telefonkette organisiert. Dabei bahnt das Mehrgenerationenhaus die Kontakte an und bringt in Erfahrung, wer sich noch beteiligen möchte. Ziel ist, dass jeder der möchte, mehrmals in der Woche angerufen wird. Die Weitergabe von Telefonnummern läuft über das Mehrgenerationenhaus.

Nette Begegnungen - auch für die Zukunft

Auf diese Weise kommt es zu Kontakten, die sonst niemals entstanden wären. Und wer weiß, vielleicht entstehen auch - wenn alles vorüber ist - nette Begegnungen.

Wenn auch Sie diese Idee unterstützen möchten und sich beteiligen wollen, melden Sie sich bitte im Mehrgenerationenhaus Wesel unter: 0281/952 38 135 und/ oder unter mgh@skfwesel.de