Die AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. – Fachstelle für sexuelle Gesundheitsförderung – verändert mit Wirkung vom 1. März 2020 (Sonntag) ihre Öffnungs- und Beratungszeiten.

Mit den folgenden neuen Öffnungszeiten in der Duisburger Beratungsstelle (Bismarckstraße 67 in Duisburg-Neudorf) reagiert die AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. auf neue Anforderungen und ein verändertes Kunden- und Nutzer-Verhalten:

Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr

Mittwoch von 14 bis 17 Uhr

Donnerstag von 14 bis 17 Uhr

Beratungstermine können darüber hinaus – auch in Abendstunden – individuell vereinbart werden!

Das Beratungsangebot umfasst weiterhin telefonische oder persönliche Gesprächsmöglichkeiten oder kann schriftlich über E-Mail erfolgen. Das Angebot für Informations- und Präventions- sowie Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen bleibt unverändert erhalten: www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de

Begleiteter HIV-Selbsttest

Darüber hinaus gibt es ab März 2020 jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr in der Beratungsstelle die Möglichkeit, einen begleiteten HIV-Selbsttest (gegen Gebühr von 17 Euro) durchzuführen, welcher natürlich auch mit einer qualifizierten Beratung verbunden werden kann.

Neuere Entwicklungen

„Damit sind wir nunmehr täglich auch für persönliche Gespräche für alle Menschen aus Duisburg und dem Kreis Wesel erreichbar.“, verkündet der Vorstandsvorsitzende, Peter Külpmann. „Und das war uns angesichts der neueren Entwicklungen im Bereich von HIV und anderer sexuell übertragbarer Infektionen (STI) und der beobachtbaren Zunahme an Verunsicherungen von Ratsuchenden, etwa durch die Fülle an Informationen über das Internet, sehr wichtig. Das persönliche Gespräch mit Experten ist einfach nicht ersetzbar.“, so Külpmann weiter.