Der Cariatsverband startet bald mit einer Psychodramagruppe für Kinder im Grundschulalter: Beginn ist am Donnerstag, 13. Februar, um 15.30 Uhr (14-tägig; insgesamt sechs Termine).

Bei dieser Gruppe haben Kinder die Möglichkeit ihre Fragen und Erlebnisse spielerisch auszudrücken und individuelle Lösungen zu finden. Themen könnten sein: Kinderängste, Wut, Verlassenheitsängste und Unterlegenheitsgefühle.

Soziale Kompetenzgruppe für Kinder, ebenfalls im Grundschulalter: Beginn am Donnerstag, 6 Februar, um 15.30 Uhr (14-tägig, sechs Termine). Hierbei können Kinder ihre Fertigkeiten sich in Gruppen zurechtzufinden stärken. Sie lernen den Umgang mit anderen Kindern, werden mutiger und stärken ihre Frustrationstoleranz.

Die Gruppenangebote für Kinder sind kostenfrei. Voraussetzungen sind das Verständnis der Eltern und die Bereitschaft der Kinder zur Teilnahme. Die Caritas bittet um telefonische Anmeldung für ein Vorgespräch bis zum 20. Januar unter: 0281-338340. Ansprechpartner sind: Frau Dipl. Heilpädagogin Jacqueline Gamert und Frau Dipl. Heilpädagogin Anja Kemperdiek-Magyar.

Eein Gruppenangebot für Eltern in Trennung- und/ oder Scheidungssituationen heißt "Kinder im Blick".

Getrennte Eltern lernen hierbei, in inhaltlich identischen Kursen neue Zugangswege zu ihren Kindern zu entwickeln, eigenes Verhalten zu prüfen und Inseln der Ruhe für sich selbst zu finden. Bei diesem Kurs bitten wir um Anmeldung bis zum 20. Februar. (Kurs A: Beginn am 17. März; Kurs B: 18. März; Kostenbeitrag für Schulungsmaterialien und kleinen Imbiss- 10 Euro pro Abend, ist mit der Anmeldung zu entrichten).

Ansprechpartner für die Elternkurse sind: Herr Dipl. Psychologe Andreas Groß und Frau Dipl. Heilpädagogin Anja Kemperdiek-Magyar, Anmeldung und weitere Informationen unter 0281-338-340 oder per mail :erziehungsberatung@caritas-wesel.de