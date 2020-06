Juhu! Die Koffer sind gepackt - unter dem Motto: "Von Urviechern & Rheingeschichten" präsentiert sich das Deichdorfmuseum Bislich auf der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort! Am Samstag, den 20. Juni und am Sonntag den 21. Juni finden Sie uns von 10.00-16.00 Uhr in oder vor der Orangerie unterhalb des historischen Terrassengartens! Wir bringen mit: unsere Ausstellung zu den Steinen des Rheingrundes und haben auch einige ausgesuchte Exponate im Gepäck. Und sogar den neuen Flyer zur Bislicher Storchenroute, den es übrigens nun auch in einem eigenen Flyerständer am Museum gibt. Wir freuen uns auf Sie! Natürlich hat trotzdem auch an diesem Wochenende unser Deichdorfmuseum in Bislich auf (Sa/So 14.00-17.00 Uhr). Dort gibt es weiterhin vieles zum Thema Rhein, Deich und nun auch wieder Vogelwelt zu entdecken. Zwei - wie wir finden - gute Ideen für Ihren Wochenendausflug!