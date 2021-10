Leserin Anne Heisler ist überglücklich und bedankt sich auf diesem Wege bei einer Unbekannten. Sie schreibt ...

Am Freitagmorgen parkte ich vor der Praxis Abels, gleich gegenüber dem Marktplatz in Flüren. Glücklich, überhaupt einen Parkplatz gefunden zu haben, steckte ich meine Geldbörse in meine Jackentasche, nahm meinen Einkaufskorb und ging zum Stand von Metzger Tepaß. Als ich dort meinen Einkauf bezahlen wollte, vermisste ich meine Geldbörse. Hatte ich sie denn nicht eingesteckt? Zur Sicherheit lief ich den Weg zum Auto zurück, suchte mit den Augen den Boden ab und fand nichts.

Vielleicht hatte ich die Geldbörse zuhause liegen lassen? Eher eine Hoffnung als eine Gewissheit, denn ein Verlust würde bedeuten, dass ich sämtliche Ausweise einschließlich Führerschein neu beantragen müsste.

Zuhause angekommen, erfuhr ich von meinem Mann, meine Geldbörse sei vor der Metzgerei Steinbrink gefunden und dort abgegeben worden. Er habe die Verkäuferin gebeten, die Geldbörse bei Abels anzugeben, denn er wusste, dass ich dort gegen Mittag einen Termin hatte.

Erleichtert fuhr ich zurück und überlegte, welcher Finderlohn denn angebracht sei. Ein Strauß Rosen? Ein Geldbetrag? Es blieb mir nichts zu tun, als mich bei allen Beteiligten zu bedanken, denn die Finderin konnte ich nicht finden.

Niemand kannte ihren Namen.