Frohe Kunde für närrische Schmuggler (offizielle Pressemitteilung):

Am Altweiber-Tag wird das Zollamt Emmerich ab 11 Uhr geschlossen. Bis 11 Uhr besteht die Möglichkeit, zollrechtliche Anmeldungen vorzunehmen und Postsendungen abzuholen. Für zollrechtliche Anmeldungen ab 11 Uhr stehen die Zollämter in Duisburg-Ruhrort und Straelen zur Verfügung.

Am Freitag, 21. Februar, ist das Zollamt Emmerich wieder uneingeschränkt geöffnet. Am Rosenmontag sind die Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg, einschließlich Kraftfahrzeugstelle, sowie die Zollämter Emmerich, Essen und Ruhrort geschlossen.

Inoffizieller Zusatz: Sollten Sie also Schmuggelware von den Niederlanden in die Bundesrepublik oder von hier nach drüben befördern oder mit einem Privaterwerb minderer Menge die Landesgrenze passieren wollen, wählen Sie dafür den Grenzübergang Elten, am besten am Altweibertag nach 11 Uhr. Oder den Rosenmontag, an welcher Stelle auch immer!

An beiden Tagen können Sie sich sicher sein, dass die Zollbeamten via Dienstplan beide Augen zudrücken - Hoppeditz sei Dank!

Aber ob das auch für die Bediensteten der Polizei in Grenznähe gilt?

Risikoooo .....