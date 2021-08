Drei Mal 40 Jahre und damit zusammen 120 feierte die Naturschutzjugend am Wochenende im Gut Grenzenlust in Hamminkeln. Im Jahr 1981 gründeten sich in dieser Reihenfolge die NAJU Wesel, die NAJU Kreis Wesel und die NAJU NRW. Der Bundesverband brauchte für seine Taufe noch ein Jahr mehr. Corona-bedingt hatten sich die Verantwortlichen aller drei Ebenen darauf geeinigt, keine Riesenparty zu veranstalten. Stattdessen gab es ein gemütliches Beisammensein im Gut Grenzenlust in Hamminkeln.

Auch wenn das Wetter sehr durchwachsen war genossen die Teilnehmenden jungen und jung gebliebenen Mitglieder die Veranstaltung.

Zwei Führungen im "Baumzoo" - wie man das idyllisch an der Grenze von Wesel und Hamminkeln gelegene Arboretum Gut Grenzenlust auch nennen könnte - ein Grill-Buffet unterm Schleppdach und handgemachte Live-Musik ergaben eine stimmige Veranstaltung, die manche Teilnehmer bis weit in die Nacht vor Ort hielt.

Eine weitere Jubiläumsveranstaltung folgt in drei Wochen mit einem gemeinschaflichen Kreis- und Landesjugend-Zeltlager.