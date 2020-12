Gerade in der Zeit vor Weihnachten können viele Menschen in Seniorenheimen nicht den gewohnten Besuch der Familie oder von Freunden empfangen. Es gibt Kontaktbeschränkungen und die Weihnachtszeit ist von Distanz anstatt der sonst üblichen Nähe und Vertrautheit bestimmt.

Aus diesem Grund haben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe fünf und sechs des Andreas-Vesalius-Gymnasiums gemeinsam mit ihren Lehrern Herr Nikolai, Frau Löser und Herr Karus ein Video gedreht, in dem die Kinder die bekannte Geschichte „Hilfe, die Herdmanns kommen“ vorlesen. Bei diesem Projekt wurde der neu eingerichtete Greenscreen-Raum der Schule genutzt, um mit Hilfe der Videobearbeitung auch für das weihnachtliche Ambiente zu sorgen. Ebenfalls ist weihnachtliche Musik, gespielt von Schülerinnen des AVG, auf dem Video enthalten. Das Video wurde nun auf einem USB-Stick und mit einer von einer Schülerin gestalteten Weihnachtskarte an die Senioreneinrichtungen in Wesel und Umgebung überreicht.