Der Kreissportbund Wesel ehrte jüngst acht junge Ehrenamtler für ihr herausragendes Engagement in den Sportvereinen des Kreises Wesel.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde zunächst zu einem sportlichen Austausch an der Dorfschule Ginderich eingeladen. Bei Basketball, Leitergolf, Tischtennis und DiscGolf konnten sich die Jugendlichen und ihre Vereinsvertreter mit den Sportlern anderer Vereine austauschen und wertvollen Input mitnehmen. „Wir, der Jugendvorstand, haben uns vorgenommen, die Ehrung in diesem Jahr neu aufzuziehen. Daher haben wir uns dazu entschieden einen aktiven Rahmen für die Ehrungen zu schaffen“, erklärt die Jugendsprecherin Marit Giesbers. Im Anschluss an den sportlichen Einsatz wurde zusammen gegessen und sich dem wichtigsten Punkt des Nachmittags genähert.

„Ohne das Ehrenamt würde im Vereinssport nichts funktionieren“

Nach den kurzweiligen Grußworten des Vorsitzenden der Sportjugend Wesel Pascal Smit, schlossen sich auch der stellvertretende Landrat Günter Helbig sowie die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wesel Birgit Nuyken an. „Ohne das Ehrenamt würde im Vereinssport nichts funktionieren“, ein Statement, bei dem sich alle Redner einig waren.

Geehrt wurden: Finn Schrader und Jannes Reken (SV Schermbeck), Annamarie Becker (TuS Drevenack), Jannis Galonska (PSV Wesel-Lackhausen), Mara van der Eijk (SV Sonsbeck), Lara Kivrak und Maja Hülser (SV Spellen), Christian Kaiser (Post-Sportverein Kamp-Lintfort) und Kevin Wagner (SV Menzelen). Der Kreissportbund Wesel bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei allen jungen Ehrenamtlern für ihren unermüdlichen Einsatz in den Sportvereinen des Kreises Wesel und hofft, dass sie dem Sport noch lange erhalten bleiben!

Der Vorsitzende der Sportjugend Wesel zieht ein abschließendes Fazit: „Zusammenfassend kann man sagen: ein „junges Ehrenamt“, anders als bisher, aber vielleicht gerade deshalb ein voller Erfolg, denn die Ehrenamtler standen im Mittelpunkt der Veranstaltung.“