Seit 2013 wird jährlich der Ehrenamtspreis der Stadt Wesel vergeben. Der Haupt- und Finanzausschuss hat kürzlich beschlossen, erneut zehn Personen und Gruppen auszuzeichnen.

Die Preisträger sind:

Heinz Overkamp (Blasorchester Wesel-Bislich e.V.)

Marlies Karrer (Ehrenamtliche Betreuung einer Nachbarin, Cassiopeia-Stiftung)

Christel Demo (Ehrenamtliche Leitung des Seniorenkreises, Friedenskirche)

Werner Möllmann, Günter Bächtold, Manfred Kleinöder, Dr. Dieter Frohning (Betreuer bei „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft Wesel)

Hans van de Sand (Gymnastikschule Wesel e.V.)

Karl-Heinz Ortlinghaus (Ehrenamtliche Tätigkeit bei der Senioren Union, der Ferienfreizeit des Katholischen Ferienwerkes, der Partnerschaftsvereinigung Wesel-Ketrzyn sowie der Kolpingsfamilie Wesel)

Wolfgang Schneider (Karnevalskomitee Willibrordi Altenheim)

Niederrheinischer Kunstverein e.V. vertreten durch: Dorathea Störmer

Schachverein Wesel 1928 e.V.

Anadolu Spor 1998 e.V. stellvertretend: Altug Kutluay, Ismail Samhal, Ottmar Bahmann, Selaattin Celik

Die Würdigung ist verbunden mit einer Ehrenurkunde der Stadt Wesel. In Anlehnung an den „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ sollen den Preisträger in einer Feierstunde am Samstag, 5. Dezember 2020, die Ehrenamtspreise der Stadt Wesel verliehen werden.

Kriterien

Bei der Auswahl der zu Ehrenden wurden die folgenden, vom Rat beschlossenen Kriterien zugrunde gelegt:

Die Personen, Gruppen oder Vereine engagieren sich freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl.

Die zu Ehrenden sind seit mindestens drei Jahren ehrenamtlich tätig.

Eigenvorschläge sind nicht zulässig. Gruppen und Vereine dürfen aber

Personen aus ihren eigenen Reihen vorschlagen.

Die Vorschläge sind schriftlich zu begründen.

Ehrungen von Personen, Gruppen oder Vereinen in zwei aufeinander folgenden Jahren sind nicht möglich.

Es werden nur Vorschläge von im Stadtgebiet Wesel ehrenamtlich Tätigen angenommen.

Ablauf

Nach einem Pressegespräch am 22. April 2020 erfolgte der Aufruf in der lokalen Presse bis zum 31. Juli 2020 Vorschläge für mögliche Ehrenamtspreisträger einzureichen Zeitgleich wurde dieser Aufruf auf der Homepage der Stadt Wesel veröffentlicht.

Zudem wurden Weseler Vereine, Verbände und Institutionen angeschrieben mit der Bitte, Vorschläge für mögliche Ehrenamtspreisträger einzureichen. Mit dem Anschreiben wurde ein Vorschlagsbogen versandt. Dieser konnte zudem von der städtischen Homepage heruntergeladen werden.

Am 12. August 2020 hat eine Kommission, bestehend aus Vertretern des Seniorenbeirates, des Stadtjugendringes und der Verwaltung, aus den eingegangenen Vorschlägen zehn mögliche Preisträger nominiert.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat diese zehn Personen und Gruppen in seiner Sitzung am 25. August 2020 gewählt.