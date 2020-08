Mit insgesamt 5.000 Euro ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen Wesel. Die Stadt Wesel und innogy SE zeichnen in diesem Jahr wieder mit dem innogy Klimaschutzpreis Wesel lokale Projekte aus, die die Umwelt und das Klima schützen.



Energieeinsparung, umweltfreundliche Mobilität, der Schutz von Insekten und anderen Tierarten oder Umweltbildung für Jung und Alt: die unterschiedlichsten Projekte können gewinnen, ganz gleich ob sie schon umgesetzt oder noch in Planung sind.

Die Teilnahme

Noch bis 27. September 2020 können sich Bürger, Vereine, Unternehmen, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Institutionen um den Klimaschutzpreis bewerben.

Der Hauptgewinn lockt mit 2.500 Euro. Die Plätze zwei und drei werden mit 1.500 Euro bzw. 1.000 Euro belohnt.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist einfach: Entweder man bewirbt sich selbst oder man schlägt eine andere Person oder Institution vor. Eine kurze, formlose Beschreibung des Projektes reicht aus.

Gerne können Fotos, Bilder oder Skizzen zur Veranschaulichung beigefügt werden. Die Stadt Wesel und innogy SE freuen sich besonders über Bewerbungen von Schulen und Kindergärten, die sich z.B. im Bereich der Umweltbildung engagieren.

Bewerbungen sind bei der Stadt Wesel, Klimaschutzmanagerin, an Ingrid von Eerde (Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) oder unter: ingrid.von-eerde@wesel.de einzureichen. Für Rückfragen steht Ingrid von Eerde auch telefonisch unter 0281/203-2724 zur Verfügung.

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 18. November 2020, 13 Uhr im Weseler Rathaus (Ratssaal) statt. Der Preisträger muss damit einverstanden sein, dass Name und Projekt in der Presse und im Internet veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.