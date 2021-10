Große Freude und Dankbarkeit für die Arbeit der noch neuen Tagespflege in Büderich äußerten Rednerin und Redner während der offiziellen Eröffnung. Darunter Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, die auf den allgemein steigenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung verwies: „Es werden immer mehr an ihre Türe klopfen“, sagte sie in Richtung der Mitarbeiterinnen rund um Teamleiterin Walburga Schulten.

Es handelt sich um das erste Tagespflegeangebot im linksrheinischen Teil der Stadt Wesel.

„Die Tagespflege ist seit April im Betrieb, es sind an einigen Tagen noch Plätze frei“, so Diakoniegeschäftsführer Pfarrer Joachim Wolff. Die Tagespflegen der Diakonie unterliegen einem Hygienekonzept, das für Gäste und Mitarbeitende größtmöglichen Schutz bietet.

Bei der Eröffnung konnten die Tagespflegegäste selbst darum leider nicht dabei sein. Der Gemeinschaftsraum war durch Vertreter*innen der Politik, Kirche und Medien sowie des Investors und des Ingenieurbüros gut gefüllt. Sie begutachteten mit Interesse Räume und die Ausstattung, welche zur Hälfte von der Deutschen Fernsehlotterie gefördert worden ist. „Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten“, sagte Geschäftsführer Wolff. Darunter die Investorenfamilie Gardemann, das Ingenieurbüro Coenen, die Stadt Wesel und die Mitarbeitenden rund um Tagespflegeverbundleitung Angelika Jacobs. „Sie haben dafür gesorgt, dass wir von der Idee bis zur Eröffnung nur zweieinhalb Jahre gebraucht haben“, so Wolff. Büderich ist nun die fünfte Tagespflege der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, seit Eröffnung der ersten Tagespflege 2009 in Goch an der Brückenstraße.

„Während des Lockdowns bereitete uns die verordnete Schließung der Tagespflegen große Sorgen“, so Vorstandsvorsitzender Pfarrer Hartmut Pleines während seiner Andacht. Doch viele Beteiligte hätten mit Liebe ihre Arbeit verrichtet, so dass man nun wieder positiv in die Zukunft schauen könne. Die Diakonie lädt Menschen ein, die Mitarbeitenden sowie die hellen Räumlichkeiten an der „Alten Gärtnerei 30“ kennenzulernen. Auch zu den Finanzierungsmöglichkeiten werden Menschen beraten. Ein Tagespflegeplatz muss nicht teuer sein, denn seit 2015 wird Tagespflege zusätzlich zum Pflegegeld bewilligt. Gäste sind an ein bis fünf Tagen, montags bis freitags willkommen.

Kontakt: Teamleitung Walburga Schulten, Telefon: 02803 / 80 39 470 oder tp-buederich@diakonie-kkkleve.de