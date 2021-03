Das Wittener Kriminalkommissariat sucht nach mehreren Sachbeschädigungen in Witten Zeugen. Insgesamt fünf Autos wurden zerkratzt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. auf 10. März, haben unbekannte Täter fünf Pkw zerkratzt. Die Autos waren an der Röhrchenstraße kurz vor der Einmündung zur Schützenstraße abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 33 in Witten hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Röhrchenstraße gemacht und kann Hinweise geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8310 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).