Vermutlich vom Navigationsgerät abgelenkt, ist eine 35-jährigePkw-Fahrerin aus Hagen beim Abbiegen mit einem Fahrradfahrer (70, aus Bochum) kollidiert. Der Senior wurde schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen werden.



Am Freitagabend, 7. August, gegen 19.05 Uhr, befuhr die Frau aus Hagen mit ihrem Pkw inHerbede die Vormholzer Straße in südliche Richtung. Ungefähr in Höhe des Helenstifts bog sie nach links in die dortige Garagenzufahrt ab. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Dieser flog über die Motorhaube und stieß kopfüber gegen die Windschutzscheibe.

Nach eigenen Angaben war die Pkw-Fahrerin kurz vor dem Unfall von ihremNavigationsgerät abgelenkt. Sie erlitt einen Schock und wurde von einer RTW-Besatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 70-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. DerRettungshubschrauber nahm den schwer Verletzten im Bereich Vormholzer Straße/AmSchumacher auf. Dorthin war er zuvor durch einen RTW transportiert worden.Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht. Der Radfahrer hatkeinen Helm getragen.

Den am Unfall beteiligten Pkw stellte die Polizei sicher.Die Vormholzer Straße wurde für die Dauer Unfallaufnahme und der Bergung gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich werktags mit der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 in Verbindung zu setzen.