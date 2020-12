Schwer verletzt wurde eine 84-Jährige bei einem Unfall imWittener Stadtzentrum. Die betagte Wittenerin hatte sich offenbar an einem

anfahrenden Linienbus festgehalten.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 8. Dezember, an derHaltestelle "Rathausplatz". Gegen 14.20 Uhr fuhr der 375er von dort aus in

Richtung Bommern an. Die Seniorin hatte noch einsteigen wollen und versuchte

sich nach aktuellem Kenntnisstand am Bus festhalten. Dabei kam sie zu Fall.

Sanitäter brachten die schwer verletzte Seniorin mit einem Rettungswagen in einKrankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.