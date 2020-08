Der erste Schultag war für alle I-Dötzchen ein ganz besonderer Tag, so auch für die Kleinen, die jetzt eine der Wittener Grundschulen besuchen.

In Witten aktuell war es seit vielen Jahren Tradition, das alle Erstklässler fotografiert und in unserer Zeitung abgebildet wurden. Das ist nun in Corona-Zeiten leider nicht möglich. Trotzdem möchten wir die Erstklässler bei uns im Blatt haben. Also, liebe Eltern, wollt Ihr Euer Kind in der Zeitung sehen, dann schickt uns ein Foto Eures Schützlings von der Einschulung, am besten mit Schultüte und natürlich ohne Maske. Wichtig: Wir brauchen den Namen des Kindes und der Eltern mit vollständiger Adresse. Diese wird natürlich nicht mit abgedruckt! Schickt das Foto bis einschließlich Sonntag, 30. August, an redaktion@wittenaktuell.de, Stichwort "I-Dötzchen". Eine Veröffentlichung der Fotos ist für die Ausgabe am Samstag, 6. September, geplant.