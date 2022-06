Ferienpass jetzt erhältlich

Es kann gebucht werden: Seit gestern ist der Pass für die Ferienspiele erhältlich. Insgesamt 156 ein- und mehrtägige Veranstaltungen stehen in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren auf dem Programm.

Graffiti-Workshops, Zauberei, Jonglage, Schnupper-Taekwondo, Videoprojekte, Töpfern, Abenteuer im Wald, Malen, Basteln und vieles mehr wartet auf die Teilnehmer. Und das meiste ist sogar umsonst.

„Der Knaller ist, dass wir alle städtischen Veranstaltungen kostenlos anbieten können“, sagt Andrea Hold, Organisatorin der Ferienspiele bei der Stadt Witten. Möglich machen das Bundes- und Landesmittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ sowie Sponsoren- und Spendengelder.

Zum städtischen Angebot zählen auch mehrere Tagesfahrten, unter anderem ins Phantasialand, zum Ketteler Hof oder zum Movie-Park. Die waren allerdings bereits am ersten Tag ausgebucht. Interessierte Eltern sollten trotzdem am Ball bleiben und regelmäßig nach freien Plätzen schauen, denn, so Andrea Hold: „Es springen auch immer mal wieder Leute ab.“

Automatisch im Ferienpass enthalten ist der Ferien-Schwimmpass, mit dem während der Sommer- und Herbstferien 30 kostenlose Besuche im Freibad und in den Hallenbädern der Stadtwerke Witten möglich sind. Teilnahmegebühren für Ferienspiel-Veranstaltungen fallen lediglich bei Angeboten externer Partner an.

Der Ferienpass ist ausschließlich in digitaler Form verfügbar, der Ferien-Schwimmpass in Form eines QR-Codes, der bei jedem Schwimmbadbesuch vorgezeigt werden muss. Erhältlich ist der Ferienpass im Internet unter der Adresse www.unser-ferienprogramm.de/witten. Unter dieser Adresse finden sich auch alle Veranstaltungen der diesjährigen Ferienspiele nebst Informationen.

Hilfe für Bürger, die aufgrund von Sprach- oder Verständnisproblemen Schwierigkeiten bei der Anmeldung haben könnten, bietet der Help-Kiosk an der Hauptstraße 19.

Weitere Infos gibt’s bei Andrea Hold unter der Ferienspiel-Hotline-Rufnummer 581-5353.

Unterstützt werden die Ferienspiele durch folgende Sponsoren und Spender:

- Stadtwerke Witten

- Sparkasse Witten

- SGW

- Lions-Club Witten-Mark

- Lions-Club Witten

- Rotary-Club Witten

- House of Carwash

- Rotary-Club Witten-Hohenstein

- Lions-Club Witten Rebecca Hanf

- Piepenbrock-Dienstleistungen

- Privatspender