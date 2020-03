Wegen einer Container-Lieferung für die Breddeschule kommt es am Dienstag, 17. März, zu Halteverboten in der Bredde- und Nordstraße in Witten.

Die Verkehrsabteilung der Stadt Witten macht darauf aufmerksam, dass am Dienstag, 17. März, von 6 bis 18 Uhr in Teilen der Bredde- und Nordstraße absolutes Halteverbot herrscht, weil in dieser Zeit mit einem Sattelschlepper 17 Klassencontainer für die Breddeschule geliefert werden. Die Schilder werden bereits am Dienstag, 10. März, mit einem Zusatzschild, das auf das Datum hinweist, aufgestellt.