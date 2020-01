Ende 2019 fand in Ningbo/China der Drachenboot-Weltcup statt. Der Weltcup ist das Kräftemessen der besten Drachenbootteams. Simon Fink vom KCW hatte eine Einladung für das deutsche Mixed-Team und das Open-Team erhalten und hat drei Tage am Weltcup in Ningbo teilgenommen.

Mit guten Platzierungen und einer Menge Eindrücken kam Fink zurück nach Deutschland. Trotz der starken Konkurrenz war es gelungen, mit dem Mixed-Team einen vierten und mit dem Openteam einen siebten Platz zu erreichen. Das Damennationalteam erreichte sogar einen dritten Platz.

Dass Drachenbootfahren in China einen anderen Stellenwert hat, zeigte sich schon an den riesigen Mengen an Zuschauern, die bereits bei den Trainings von beeindruckenden Tribünen aus zu sahen, wie auch an den zahlreichen Fernsehübertragungsteams. Fink gab sowohl dem chinesischen Fernsehen als auch einer Zeitung ein Interview.

Ningbo ist der Ort, auf den der Sage nach der Beginn des Drachenbootsports zurückgeht. Ein beliebter Dichter wollte sich aus Gram ertränken und örtliche Fischer paddelten mit ihren Booten los, um ihn zu retten, kamen aber leider zu spät. Zum Gedenken fanden danach jährlich Drachenbootrennen statt. So war es auch für China etwas Besonderes den Weltcup dort stattfinden zu lassen.