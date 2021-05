Der Caritasverband Witten hat das Projekt im Marien-Viertel "DasMachenWirGemeinsam" ins Leben gerufen. Witten aktuell veröffentlicht einige der dabei gesammelten Geschichten. In dieser Ausgabe erzählt Frau W. aus der Galenstraße:

"Ich kam im Alter von sieben Jahren mit meinen Eltern aus Flensburg nach Witten und wir zogen an den Ossietzkyplatz. Mein Vater fand nach dem Krieg oben im Norden keine Arbeit und begann im Wittener Bagger Werk am Neddenburweg, später dann bei Dynamit Nobel.

Das war schön hier früher am Ossietzkyplatz: Sandkästen, Spielgeräte, nur ab und zu mal ein Auto. Am liebsten habe ich die Kinderwagen der anderen Mütter rund um den Platz geschoben, das waren dann meine Puppenwagen. Da war Verlass auf mich, aber die Mütter hatten mich ja auch im Blick… Dann bin ich bis zur 8. Klasse in die Wideyschule gegangen, die war damals eine Volksschule."

Weitere Geschichten an Caritas Witten, Fokus, Hauptstraße 81, Ruf 2783626 oder per E-Mail an rolf-kappel@caritas-witten.de.

Kindheit im Krankenhaus