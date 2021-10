Der Förderverein Palliativ-Station des Evangelischen Krankenhauses Witten freut sich über eine Spende in Höhe von 944,60 Euro.

So viel Geld kam beim „Yoga am Phoenixsee“ zusammen, das die Yoga-Lehrerin Desiree Rijnders seit zwei Jahren regelmäßig für Anfänger und Fortgeschrittene in Dortmund anbietet – und zwar ehrenamtlich.

Yoga für den guten Zweck

Denn statt um einen Beitrag bittet sie ihre Teilnehmer um eine Spende für einen zuvor gewählten guten Zweck. Und den brachte diesmal Kursteilnehmerin Dr. Stefanie Rose ins Gespräch: Als Oberärztin der Klinik für Hämatologie und Onkologie am EvK Witten weiß sie, wie wichtig die Arbeit des dortigen Fördervereins Palliativ-Station ist. Er ermöglicht durch Mitgliedsbeiträge und Spenden therapeutische Angebote wie Musik- und Aromatherapie, die den Patienten zugutekommen, aber über die von den Krankenkassen finanzierte Basis-Palliativversorgung hinausgehen. „Mit der Spende können wir nun weitere Materialien für die Therapien unserer Patienten anschaffen“, freut sich Dr. Stefanie Rose, die die Spende stellvertretend für das Haus entgegennahm.