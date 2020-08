Bürger und Gäste, die zur Abenddämmerung noch in Xanten unterwegs sind, haben vielleicht in den letzten Wochen schon ein im sprichwörtlichen Sinne weiteres optisches Highlight in der historischen Altstadt entdeckt. Seit Mitte Juni können sie das Rathaus sowie den Meerturm in einer neuen Anstrahlung bewundern.

Mit Unterstützung durch eine LEADER Förderung konnte das Projekt einer fachgerechten und den historischen Gebäuden angemessenen Illumination nun verwirklicht werden. Durch eine Firma aus Moers wurden am Rathaus insgesamt 17 Bodenstrahler um das Altbaugebäude installiert. Dadurch wirkt die weiß-rote Fassade in einem warmen Licht.

Auch der Meerturm, der als ältester Teil der historischen Stadtbefestigung gilt, wird nun mit zwei Bodenstrahlern von außen beleuchtet.

Historische Altstadt besuchen

„Ich freue mich, dass wir mit diesem schönen Projekt unsere historische Altstadt für Bürger und Gäste noch besser „ins richtige Licht“ rücken konnten. So wurden insgesamt die Aufenthaltsqualität und der Erlebnischarakter unserer Altstadt noch weiter verbessert. Ich möchte hiermit gerne alle dazu ermuntern, einmal unsere schöne Innenstadt an den noch verbleibenden milden Sommerabenden im Abendlicht zu erkunden und dabei die beiden neu bestrahlten Gebäude Rathaus und Meerturm zu besuchen.“ so Xantens Bürgermeister Thomas Görtz.