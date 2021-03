Am Freitag, 19. März, findet der siebte internationale Klimastreik von Fridays for Future statt. Weltweit werden Aktivisten und Bürger für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstrieren. Der Protest wird dabei kontaktlos und Corona-Konform sein. Auf dem Xantener Markt wird eine Klimagirlande hängen.



Kleine selbst gemalte Demoschilder in Größe einer Postkarte werden an einer langen Leine zwischen den Bäumen aufgereiht. Jedes Mini-Demoschild steht dabei für einen Teilnehmer an der Demonstration.

Demo-Formular zum ausfüllen

Viele Demoschilder sind nötig und deshalb kann jeder teilnehmen. Dazu soll auf der Website der Ortsgruppe Xanten ein Formular ausgefüllt werden. Das Formular ist auf dieser Website zu finden: https://fridaysforfuture-xanten.de. So kann die Aktion unterstützt werden.

"Mehrere Optionen werden geboten: Nur seinen Namen oder Alter angeben und die Aktivisten malen das auf eine Karte oder Sie tragen einfach Ihren Lieblings-Demospruch o. Ä. ein und auch dann wird das von den Aktivisten auf eine Karte gemalt. Wer möchte kann seine Karte komplett alleine malen.", heißt es seitens der Ortsgruppe Xanten.

Abgabestelle der Karten

Abgeben an der Kriemhildmühle in Xanten oder per Post an diese Adresse schicken: Mühle, Nordwall 5, 46509 Xanten.

Ab Freitag, 19. März, wird die Klimagirlande dann auf dem Xantener Markt zu sehen sein.

Warum die Aktivisten streiken:

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises wird eine konsequente Umsetzung statt leerer Versprechen gefordert. Die Emissionen müssen rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung auf maximal 1,5-Grad-Celsius zu begrenzen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird neben den Aktionen in Präsenz auch digital gestreikt. "In den letzten Jahren hat die Politik nur leere Versprechen gegeben. Dabei braucht es sofortige Maßnahmen, damit wir die 1,5 Grad-Grenze noch einhalten können! Wir streiken am Freitag, 19. März, Corona-Konform, da auch die Corona-Krise zeigt, dass Krisen nicht gerecht gelöst werden. Wir müssen die Betroffenen bei der Krisenbekämpfung in den Fokus nehmen!", sagt Ben Giesenschlag.

Seit über zwei Jahren Streik

Fridays for Future streikt seit über zwei Jahren und nun erneut auf allen Kontinenten für globale Klimagerechtigkeit. Sie fordern eine Politik, die der historischen Verantwortung von Industrienationen wie Deutschland gerecht wird. Dabei fordern sie zusammen mit über 27.000 Wissenschaftlern beispielsweise den Kohleausstieg bis 2030, Netto-Null und 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035.

Die Ortsgruppe Fridays for Future Xanten setzt sich weiterhin auch für regionale Klimaschutz Themen ein. Marit Weichold ergänzt: "Die Klimakrise betrifft schon heute tausende Menschen weltweit. Die akute Umweltzerstörung ist schon die Hölle, wir müssen jetzt handeln. Nach dem letzten Corona-Jahr darf die Zerstörung nicht weiter gehen und Emissionen steigen, wir müssen jetzt Veränderung starten! Dann werden wir die Zukunft solidarisch und klimagerecht gestalten."

Deutschlandweit über 1.400.000 Menschen

Im September 2019 mobilisierte Fridays for Future deutschlandweit über 1.400.000 Menschen. Aufgrund der Covid-19-Krise wurden die Streiks im März und April 2020 online und seit Mai mit Hygienemaßnahmen auf der Straße weitergeführt. Der letzte globale Streik fand am 25. September letzten Jahres statt.

Mehr Infos

Mehr Infos unter: https://fridaysforfuture-xanten.de