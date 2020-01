Neujahr, ein Gedicht

Das alte Jahr wie stets zuvor in Lärm und Rauch verging

Das was gewesen fort damit, das Neue man beging

Das erste Licht sucht zögernd noch nach was ihm würdig ist

Der Kelch des Winterblüherstrauchs mit Duft er es empfing

Der „frühe Winterblüher“ (Chimonanthus praecox) blüht kurz nach der Wintersonnenwende. Einen aromatischen Duft verströmend wird er oft an milden Tagen besucht von einem Schwarm kleiner Fliegen. Traditionell verrichteten die Menschen alter Kulturen in Ostasien die ersten Handlungen des Neuen Jahres, allerdings nach dem Mondkalender gerechnet, mit besonderer Aufmerksamkeit. Die ersten Worte sollten Glückwünsche sein, wie es bei uns auch gepflegt wird. Besonders beliebt ist auch das erste Gedicht des Jahres zu schreiben, das Glück, Ruhe und Erhabenheit ausdrücken soll.

Mehr...

Gedicht zum Chinesischen Neujahr (2019)...