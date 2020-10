Wie mittlerweile überall im öffentlichen, beruflichen und privaten Leben stellt auch der SV Bedburg Hau die Gesundheit seiner weit über 700 Mitglieder in den Mittelpunkt und bemüht sich dabei, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus und die sportliche Betätigung im

Breitensportverein verträglich in Einklang zu bringen.

So wurden bereits vor den Sommerferien circa 60 Trainer des SV Bedburg-Hau aus den Abteilungen Fußball, Volleyball, Tischtennis und Turnen im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie in das Hygienekonzept des Vereins eingewiesen. Derzeit werden zudem alle Coaches vom Verein mit einer personalisierten Schutzmaske in den Vereinsfarben grün-weiß und mit dem Vereinswappen ausgestattet. Somit sollen die Übungsleiter nicht nur vor dem Virus geschützt werden, sondern gleichzeitig auch die Verbundenheit zum Verein zeigen.