Raus in die Natur...Ausflugstipps !

Sonntagsausflug mit Aussicht ­čöş­čśâ

Zuerst ging es zur ├ľkologiestation , vorbei an

Wildbienen-Lehrpfaden ... lauschigen Pl├Ątzen... zum Verweilen und um die Natur zu genie├čen.

Ziel war der Aussichtsturm mit traumhaften Blick auf die Lippeauen bis nach Werne .

Klasse, um V├Âgel zu beobachten und zu fotografieren ­čśë

├ťberall gibt es was zum entdecken oder man kann auch einfach auf einer Bank sitzen und die Stille genie├čen !

Die ├ľkologiestation kann man auch gut mit dem Fahrrad ereichen, es gibt sogar ein G├Ąstehaus mit ├ťbernachtungsm├Âglichkeit .