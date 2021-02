In der Bochumer Innenstadt wurde am vergangenen Samstag ein illegales Nagelstudio ausgehoben. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes unserer Stadt hatten in der Bochumer Innenstadt ein provisorisch hergerichtetes Kosmetik - und Nagelstudio entdeckt . Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren 3 Mitarbeiter und auch Kunden anwesend.

Die Polizei wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Anhand der hohen Summe des Bargeldes ist anzunehmen das dies wenig professional angelegte Studio bestens florierte. Der Einsatz erfolgte aufgrund eines anonymen Hinweises am Freitag (29.Januar)

Das zu erwartende Bußgeld dürfte mit Sicherheit nicht geringfügig sein.

Unverantwortlich und unsolidarisches Handeln der Betreiber nennt es die Stadt.

Leider kein Einzelfall es gibt immer wieder bewusste Verstöße.