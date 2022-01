In den frühen Morgenstunden - pünktlich zu Schulbeginn - startete das Team der Verkehrsunfallprävention der Bochumer Polizei am gestrigen Mittwoch, 26. Januar, eine weitere Schwerpunktaktion in Bochum.

Für die Sicherheit im Straßenverkehr wurden zahlreiche Kontrollen im Bereich mehrerer Bochumer Grundschulen durchgeführt. Besonders im Fokus standen hierbei die Fragen: "Wie können die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dazu beitragen, dass Kinder sicher zur Schule kommen und wie sichere ich mein Kind im Auto?".

Zusätzlich zu den Kontrollen rund um den Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer, waren das Team der Verkehrsunfallprävention und Kräfte des Verkehrsdienstes auch zum Thema Bekämpfung von Unfällen mit Rad- und Pedelecfahrern unterwegs. Immer mehr Menschen treten in die Pedale und tun damit etwas Gutes für Gesundheit und Umwelt. Aber der Straßenverkehr birgt insbesondere für Zweiradfahrer Gefahren. Immer wieder kommt es zu Unfällen, oft auch mit Schwerverletzten. Mit unseren Schwerpunktaktionen möchten wir Sie sensibilisieren und so für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 30 Verstöße geahndet, hierzu zählten vor allem das Missachten der Gurtpflicht, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder auch Rotlichtverstöße. In fünf Fällen mussten sich Fahrzeugführer für die mangelhafte Sicherung von Kindern in Fahrzeugen verantworten. Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Entstempelung von Kfz-Kennzeichen wurde gegen einen Verkehrsteilnehmer eine Strafanzeige gefertigt. Darüber hinaus zeigten viele Menschen großes Interesse an der Aktion im Sinne der Sicherheit im Straßenverkehr. Im Laufe der Kontrollen wurden circa 160 Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern geführt.

Ziel der Polizei Bochum ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu stärken, polizeiliche Präsenz zu zeigen und zu sensibilisieren. Wir werden auch zukünftig weitere Schwerpunktaktionen in Bochum, Herne und Witten durchführen.