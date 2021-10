An einer Engstelle in Bochum-Hamme ist es zwischen einem Autofahrer (31, aus Dortmund) und einer unbekannten Radfahrerin erst zu einem Zusammenstoß, dann zum Streit gekommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 11. Oktober, auf der Hofsteder Straße. Der Autofahrer war dort gegen 17.50 Uhr in Richtung Bürgerplatz (nördliche Richtung) unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 55 stoppte der Autofahrer wegen einer Engstelle aufgrund parkender Fahrzeuge, um drei entgegenkommende Fahrradfahrer passieren zu lassen. Nachdem der erste Radfahrer vorbeigefahren war, schlug die zweite Radfahrerin seiner Aussage nach gegen das Auto.

Die dritte Radfahrerin stieß zunächst gegen den Außenspiegel, dann gegen das Hinterrad, kam jedoch nicht zu Fall. An dem Auto entstand geringer Sachschaden.

Als der Autofahrer ausstieg, kam es zum Streit. Anschließend setzte die Radfahrerin, die mit dem Wagen zusammengestoßen war, ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

So wird die gesuchte Radfahrerin beschrieben: Mitte 20, rote Haare, Sommersprossen, braune Augen, Nasenpiercing. Sie trug schwarze Oberbekleidung, einen grünen Kurzmantel, eine dunkelblaue, hochgekrempelte Jeans und schwarze Schuhe.

Das Verkehrskommissariat bittet die Radfahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.