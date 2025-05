Am frühen Sonntagmorgen, 2. April, kam es in Bochum zu erheblichen Sachbeschädigungen an zwei Bushaltestellen und mehreren Pkw. Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Gegen 6 Uhr wählten mehrere Anwohner der Josephinenstraße in Grumme den Notruf der Polizei, nachdem sie durch einen lauten Knall auf zwei Personen aufmerksam geworden waren. Das Duo flüchtete nach Zeugenangaben von der Haltestelle "Lippestraße" in Richtung Tenthoffstraße. Zurück ließen sie zwei Haltestellenhäuschen, die vollständig entglast worden waren.

In der unmittelbaren Umgebung stellten eingesetzte Polizisten zusätzlich zahlreiche beschädigte Pkw mit eingeschlagenen Scheiben fest. Insgesamt fertigten die Beamten 13 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

Die beiden Flüchtigen seien dunkel gekleidet gewesen. Eine Person habe eine auffällige, helle Kapuze getragen. Zudem habe das Duo eine Eisenstange bei sich gehabt.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

