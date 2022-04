2020 hätte die 49. Kunstauktion von Amnesty International Bochum stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste sie zweimal verschoben werden. Zum Ausgleich organisieren die Bochumer Amnesty-Gruppen dieses Jahr gleich drei Veranstaltungen, bei denen Kunstwerke zugunsten der Arbeit von Amnesty International ersteigert oder gekauft werden kann.

Den Auftakt macht dabei eine Ausstellung, die noch bis zum 23. April in den Atelierräumen der Gruppe Elf e.V. in Altenbochum zu sehen ist. Hier sind etwa 50 Kunstwerke von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt, die ersteigert oder zum Sofortkaufpreis erworben werden können. Die meisten Werke sind zudem in einer Online-Galerie unter www.amnesty-bochum.de/kunst zu sehen. Der Erlös fließt zu 100% in die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International. Öffnungszeiten: Sa/So/feiertags 14-18 Uhr, Mi+Fr 18-20 Uhr.

Am kommenden Samstag beginnt im Seniorenbüro Nord in Bochum-Gerthe eine Ausstellung, die dem Bochumer Künstler Josef Wille (*1926) gewidmet ist. Bei den Exponaten handelt es sich um das Lebenswerk des Künstlers, welches dieser an Amnesty International verschenkte, um auf diesem Wege die Menschenrechtsarbeit zu unterstützen. Eine Eröffnungsfeier mit Sektempfang und Einführung findet am 9. April um 11 Uhr statt.

Die traditionelle Amnesty-Kunstauktion im Dezember wird im gewohntem Rahmen im Prinz-Regent Theater in Bochum-Wiemelhausen stattfinden. Hierbei geht ein Drittel des Kaufpreises an die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, während der Rest des Erlös Amnesty International zugute kommt.