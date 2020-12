Unvergessen❤

Sie gehörte viele Jahre zum festen Ensemble unseres Bochumer Schauspielhauses.

Ihr Zuhause.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Unvergessen in ihrer Rolle der Büdchen - Besitzerin Frau Jendrinsky. ,,Solo für Tana".

Tana Schanzara die auf eine Weltkarriere verzichtete weil sie Bochum liebte?

Das wissen die wenigsten...

Die Blume aus dem Revier.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Tana wäre am Samstag 95 Jahre alt geworden.

Tana wurde am 19.Dezember 1925 in Kiel geboren. Sie starb 2008 ebenfalls am 19.Dezember im Alter von 83 Jahren.

Geburtstag und Todestag.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Eine Ehre sie gekannt zu haben zu haben.

Wo Wir uns kennenlernten?

Natürlich bei Elli Altegoer unsere Promibüdchen-Besitzerin aus Bochum-Ehrenfeld.