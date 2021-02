In Corona -Zeiten geht es für manchen Künstler ums nackte Überleben das wissen wir.Auch Clubs müssen neue Wege gehen.Ideen sind gefragt. Obwohl die Zeiten sicher mürbe machen in Bochum tut sich was.

Einnahmen weggebrochen:

Auch beim Bochumer Shanty -Chor sind in der Corona - Krise sämtliche Einnahmen weggebrochen.

Weiterbestehen kostet ...

Tradition:

Der Club besteht nun seit 45 Jahren -1976 gegründet - und doch rückblickend auf eine viel längere Tradition . Der Shanty - Chor Bochum ist heute nicht mehr aus dem maritim-kulturellen Leben seines Wirkungskreises wegzudenken.

Ideen in Corona-Zeiten:

Nun will sich der Shanty - Chor in der Corona - Krise nackig machen .

Blank ziehen in Bochum?

"Donnerwetter".

Der Bochumer Shanty - Chor :

Die ca. 40 Mann starke Crew hat sich im Laufe der Jahre ein breites Repertoire erarbeitet. Nicht nur Seemannslieder sind bei ihnen an Bord, auch klassisch, kräftig - urwüchsige Shanty-Arrangements des Arbeiterliedes finden beim Publikum Anklang. Hunderte von Konzerten ,Benefizveranstaltungen sowie TV und Rundfunkauftritte sind der Beweis dafür.

Nun will der Shanty - Club sich nackig machen.

Was damit wohl gemeint ist?

Frage:

Gibt es vielleicht die Crew bald als Kalender sowie bei der Feuerwehr ? Wie bei den

"Fire Fighters", ausgewählte Bilder mit Infos über die Musiker ? Das wäre 2022 das absolute Highlight in Bochum oder ? Klingt ganz schön brenzlig.

Mädels was sagt ihr dazu ?



Die Shantys Bochum:

Mehr darüber unter www.shantychor-bochum.de