Start Montag 22.Februar 2021

Bisher galt als Empfehlung der Landesregierung, die Kinder möglichst nicht in die Kitas in Bochum zuschicken. Der Appell wurde aufgehoben, aber es gibt weiter Einschränkungen - nicht alle Kitas sind geöffnet . Bei den Kitas die ab Montag wieder im Einsatz sind werden von den vertraglich vereinbarten Betreuungszeit pauschal zehn Stunden abgezogen.

Familienminister Joachim Stamp hatte seinen Appell ,die eigenen Kinder nicht in die Kita zu geben, zu Beginn der Woche zurückgenommen. Schon jetzt sind viele Kinder wieder in der Kita, bestätigt Dagmar Reuter, Fachberaterin für Kitas beim evangelischen Kirchenkreis Bochum. Trotz " Öffnung" sei es aber eine große Herausforderung. Wegen der festen Gruppen zur Einschränkung des Infektionsgeschehen könnte es in Randzeiten der Betreuung zu Personalengpässen kommen.