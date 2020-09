Der globale Ausbruch des Coronavirus hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. Um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, müssen wir soziale Kontakte weitgehend einschränken und Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen meiden - und das eine oder andere Event ist nun tabu.

Nun endlich eine gute Nachricht.

Der Altweibersommer der auch gerne als fünfte Jahreszeit bezeichnet wird - ihn nennt man auch gerne den Sommer auf den Verlass ist - ist im kommen.

Traum -Event:

Altweibersommer ...

Mitunter stimmt er uns versöhnlich für trübe und verregnete Sommertage und er zeigt sich von seiner schönsten Seite. Ich liebe diese wunderbaren Farben,das herrliche Licht und die silbernen Spinnfäden die das morgentliche Tau glitzern lässt wie kostbare Perlen. Die feinen grau glänzende Spinnfäden erinnern an die Haare älterer Frauen, das ist eine wunderbare Erklärung für den Namen " Alt-Weiber-Sommer". Die spätsommerliche Schönwetterperiode fällt also nicht aus. Ein Event das uns niemand nehmen kann ist die Natur. Zur Zeit entsteht mehrere Tage ein beständiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, mit kühlen klaren Nächten und sonnigen Tagen. Freuen wir uns in trüben Zeiten auf sonnige Momente. Erfreuen wir uns an Laubverfärbungen die uns durch große Temperaturunterschiede durch Tag und Nacht beschert wird. Jetzt bauen unsere Bäume Chlorophyll ab. Die beginnende Färbung der Blätter hat also einen chemischen Hintergrund: Jedes Blatt enthält den grünen Farbstoff Chlorophyll. Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleibt der Farbstoff Carotinoide - er färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, lässt Blätter leuchtend rot werden.

Ein wunderbares Schauspiel:

Freuen wir uns über einen Hauch von Melancholie. Freuen wir uns auf ein großes Finale der Natur. Es hängt Abschied in der Luft ,der Herbst möchte nass-kalt Einzug halten. Aber zunächst einmal eins...

Der Altweibersommer findet statt.