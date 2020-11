Verschärfte Kontrollen in der Bochumer Innenstadt:

Die Polizei und das Ordnungsamt kontrollieren weiter intensiv, ob in der Innenstadt die Maskenpflicht eingehalten wird.

Die Stadt Bochum geht verstärkt gegen die Ausbreitung des Corona -Virus vor.

Am Wochenende:

Am vergangenen Wochenende wurden 416 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.

Für einige uneinsichtige Bochumer hieß es Strafanzeige .

Außerdem haben die Beamten 36 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Quelle:

Radio Bochum