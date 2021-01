600.000 Euro Bußgelder verhängte die Stadt wegen Verstöße gegen die Corona - Verordnung seit Beginn der Pandemie .

Wer zahlt denn das ?

Alle die sich nicht an die Corona - Regeln halten.

Platz 1:

Missachtung der Maskenpflicht.

Auf Platz 2:

Verstöße gegen das Ansammlungsverbot.

Weitere Anzeigen kassierten Bochumer, die verbotenerweise an Veranstaltungen teilgenommen haben.

Wer gegen die Kontaktbeschränkungen verstößt, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

In Bus und Bahn ohne Maske angetroffen werden, kostet 150 Euro.

Übrigens:

Die Masken sind nicht nur in Bus und Bahn Pflicht ,sondern auch an Haltestellen und in U-Bahnhöfen.

Es kann teuer werden.