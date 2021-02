Bochum, ,,Gestern" und Heute",

Bochum, wie es früher einmal war

Unbekannt für viele Leute,

Bringe ich es gern etwas nah.

Die ,,Kleine Beckstraße " ist noch da,

Auch die ,,Gerberstraße " blieb erhalten.

Der Alte ,,Markt" längst vergessen,

Hier blieb kaum etwas beim Alten.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Im Weilenbrink waren einst die Maler zu Haus,

Der Gasmann im Gerberviertel die Laterne löschte aus.

Als gerufen wurde, was die Stunde´ hat geschlagen,

Fuhr der Kutscher noch mit Pferd und Wagen.

Als arme Leute noch ärmer als arm,

Pest, Cholera und Hunger so vielen Menschenleben nahm.

Als das Stadttor noch an seinem Ursprung stand,

Dort geht so manch einer heute am ,,Hellweg entlang".

Hier und da wurde ein Gemäuer erhalten,

Im ,,Alten Brauhaus" ist noch vieles beim Alten.

Heute zeigt Bochum pulsierendes Treiben,

,,Bermuda" ,,Boulevard", so soll es auch bleiben.

Der Bochumer Bürger von Humor ist geprägt,

Denn der wird dir hier in die Wiege gelegt.

Zwischen ,,Curry-Kult und ,,Bochum Gesang",

War der Weg von ,,Gestern" zu ,,Heute " recht lang.

Nun unser ,,Heute" ist durchwachsen geprägt,

In Bochum wird gefeiert, gelacht und gelebt.

Einkaufsmeilen laden dich herzlichst ein,

Wer möchte da nicht gern Bochumer sein ?

Neuer Vers :

Man kann hier auch herrlich ,,Flanieren " und ,,Shoppen ",

Das Bochum von ,,Heute" ist nicht mehr zu toppen.

Ich weiß schon bald wird es wieder so sein

Covid19 bleibt draußen wir lassen ihn nicht hinein.